Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Devlet terörü kınanmalı, militan faaliyetler yok edilmeli

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, devlet terörünün tüm form ve tezahürlerinin açık şekilde kınanması gerektiğini belirterek, ekonomik kalkınmanın ön koşulunun militan faaliyetlerin yok edilmesi olduğunu söyledi.

Geo News televizyonundaki habere göre, Başbakan Şerif, Kazakistan'ın başkenti Astana'da "Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi"nde konuştu.

Şerif, bireyler, gruplar veya devletler tarafından işlenen teröre karşı kapsamlı şekilde mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, devlet terörünün tüm form ve tezahürlerinin açık şekilde kınanması gerektiğini, ekonomik kalkınmanın ön koşulunun militan faaliyetlerin yok edilmesi olduğunu dile getirdi.

Evrensel olarak tanınan egemenlik, toprak bütünlüğü ve halkın kendi kaderini tayin hakkı ilkelerine saygı gösterilmesinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Şerif, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının bölgedekiler dahil olmak üzere uzun süreli tartışma konularının çözümü için bir çerçeve teklif ettiğine işaret etti.

Şerif, üstü kapalı olarak Hindistan ile Pakistan arasındaki Cammu Keşmir sorununa dikkati çekerek, BMGK kararlarının uygulanmamasının halka tahmin edilemeyen acılar yaşattığını kaydetti.

Dünyaya "Afganistan ile ilişki kurma" çağrısı

Şerif, uluslararası topluma yaptığı çağrıda, ekonomik ve kalkınma ihtiyaçlarının karşılanması için Afganistan'daki hükümet ile ilişki kurmalarını istedi.

Kabil yönetiminden terörün sona erdirilmesine yönelik rolünü oynamasını isteyen Şerif, son dönemdeki terör faaliyetlerinin herkes için büyük endişe kaynağı olduğunu ifade etti.

Şerif, barış ve istikrarın sağlanmasında ŞİÖ üyelerinin ortak çıkara sahip olduğunu söyledi.

Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmeli

Gazze Şeridi'ndeki duruma da değinen Şerif, İsrail'in ayrım gözetmeden attığı bombalarla on binlerce masum sivili öldürdüğünün altını çizdi.

Şerif, İsrail'in "barbarca" eylemlerini kınayarak, "derhal ve koşulsuz ateşkes" çağrısında bulundu.