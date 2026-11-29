Pakistan Başbakanı Şerif, Çin uzay istasyonundaki ilk yabancı astronot Ali'yi tebrik ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin uzay istasyonunda görev yapan Pakistanlı astronot Muhammed Zişan Ali ile cumartesi günü iletişim kurdu. Şerif, Çin uzay istasyonundaki ilk yabancı astronot olan Ali'yi tebrik etti ve Çinli astronotlara selamlarını iletti.
İSLAMABAD, 29 Kasım (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin'in uzay istasyonunda görev yapan Pakistanlı astronot Muhammed Zişan Ali ile iletişim kurdu.
Görüşme, cumartesi günü İslamabad'da bulunan Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu'nun genel merkezinde Dünya ile uzay arasında kurulan iletişim bağlantısı üzerinden gerçekleştirildi.
Şerif, Çin'in uzay istasyonunda görev yapan ilk yabancı astronot olması dolayısıyla Ali'yi tebrik ederken, Çinli astronotlara da içten selamlarını iletti.
Kaynak: Xinhua
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