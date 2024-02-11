Pakistan Cumhurbaşkanı: Gerçek bir yetki gerekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pakistan Cumhurbaşkanı: Gerçek bir yetki gerekiyor

Pakistan Cumhurbaşkanı: Gerçek bir yetki gerekiyor

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, ağır finansal darboğazdan çıkmak, zor kararlar almak, geçmişin acılarını onarmak ve iyileştirmek için gerçek bir yetkinin gerekliliğine vurgu yaptı. Alvi, vatandaşların yetkisine saygı duyulmadığı sürece hiçbir şeyin aydınlığa kavuşamayacağını belirtti ve siyasetçilere birlik olma çağrısında bulundu. Pakistan'da yapılan seçimlerde hiçbir siyasi parti tek başına iktidar olacak çoğunluğu elde edemedi.

11.02.2024 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, seçim sonuçlarına ilişkin "Ağır finansal darboğazdan çıkmak, zor kararlar almak, geçmişin acılarını onarmak ve iyileştirmek için gerçek bir yetki gerekli." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Alvi, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların yetkisine saygı duyulmadığı ve bu yetki tanınmadığı sürece hiçbir şeyin aydınlığa kavuşamayacağını belirtti.

Alvi, siyasetçilere, siyasi partilere ve kurumlara, birlik olma çağrısında bulundu.

Açıklanan seçim sonuçlarına değinen Alvi, "Ağır finansal darboğazdan çıkmak, zor kararlar almak, geçmişin acılarını onarmak ve iyileştirmek için gerçek bir yetki gerekli." ifadelerini kullandı.

Pakistan'da 8 Şubat'ta Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için yapılan seçimlerin sonuçları bugün açıklanmıştı.

Seçim sonuçlarına göre, hiçbir siyasi partinin, tek başına iktidar olacak çoğunluğu elde edemediği görülmüştü.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Pakistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Cumhurbaşkanı: Gerçek bir yetki gerekiyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 01:31:34. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan Cumhurbaşkanı: Gerçek bir yetki gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement