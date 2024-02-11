Pakistan Cumhurbaşkanı: Gerçek bir yetki gerekiyor

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Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, seçim sonuçlarına ilişkin "Ağır finansal darboğazdan çıkmak, zor kararlar almak, geçmişin acılarını onarmak ve iyileştirmek için gerçek bir yetki gerekli." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Alvi, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların yetkisine saygı duyulmadığı ve bu yetki tanınmadığı sürece hiçbir şeyin aydınlığa kavuşamayacağını belirtti.

Alvi, siyasetçilere, siyasi partilere ve kurumlara, birlik olma çağrısında bulundu.

Açıklanan seçim sonuçlarına değinen Alvi, "Ağır finansal darboğazdan çıkmak, zor kararlar almak, geçmişin acılarını onarmak ve iyileştirmek için gerçek bir yetki gerekli." ifadelerini kullandı.

Pakistan'da 8 Şubat'ta Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için yapılan seçimlerin sonuçları bugün açıklanmıştı.

Seçim sonuçlarına göre, hiçbir siyasi partinin, tek başına iktidar olacak çoğunluğu elde edemediği görülmüştü.