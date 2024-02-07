Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yarınki seçimler öncesinde bağımsız milletvekili adayı Asfandiyar Han Kakar'ın ofisine bombalı bir saldırı düzenlendi. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.
Geo News televizyonundaki habere göre, Belucistan'ın Pişin bölgesinde bağımsız milletvekili adayı Asfandiyar Han Kakar'ın ofisinin önünde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı düzenlendiği sırada Asfandiyar Han Kakar'ın ofisinde olmadığı belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Pakistan'da yarın yapılacak genel seçim ve eyalet seçimleri öncesi Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerindeki terör olaylarında artış gözleniyor.
Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde 31 Ocak'ta eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ile ilişkili bağımsız milletvekili adayı Rehan Zeb Han'a, silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Rehan Zeb Han yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Belucistan eyaletinin Çaman bölgesinde ise Ulusal Halk Partisi (ANP) üyesi bir siyasetçi, Seçim Komisyonu ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
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Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.
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Son Dakika › Güncel › Pakistan'da seçim öncesi bombalı saldırı: 12 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
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