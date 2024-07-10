Pakistan'da cipin nehir kıyısına düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın idaresindeki Azad Cammu Keşmir'de yolcu taşıyan cipin yüzlerce metre yükseklikten nehir kıyısına düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Dawn gazetesinin haberine göre, kapasitesinin üzerinde yolcu alan cip, Azad Cammu Keşmir'e bağlı Lavat Bala köyünden Muzafferabad kentine hareket etti.
Cip, Muzafferabad'a 35 kilometre mesafedeki Devlian köyü yakınlarında yüzlerce metre yükseklikten Neelum Nehri kıyısına düştü.
Kazada, 15 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Pakistan'da kara yolu altyapısının bozukluğu, yetersiz güvenlik önlemleri ve dikkatsiz sürücüler nedeniyle sık sık trafik kazaları yaşanıyor.
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