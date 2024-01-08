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Pakistan'da Çocuk Felcine Karşı Aşılama Yapan Polislere Bombalı Saldırı: 6 Ölü, 23 Yaralı - Son Dakika
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Pakistan'da Çocuk Felcine Karşı Aşılama Yapan Polislere Bombalı Saldırı: 6 Ölü, 23 Yaralı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde çocuk felcine karşı aşılama yapan sağlık çalışanlarını koruyan polis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 6 polis hayatını kaybetti, 23 polis yaralandı. Saldırıyı Pakistan Talibanı üstlendi. Pakistan'da çocuk felci vakalarında artış yaşanırken, çocuk felcini bitirme kampanyası devam ediyor.

Pakistan\'da Çocuk Felcine Karşı Aşılama Yapan Polislere Bombalı Saldırı: 6 Ölü, 23 Yaralı
08.01.2024 - 21:01,
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde çocuk felcine karşı aşılama yapan sağlık çalışanlarını koruyan emniyet mensuplarına yönelik bombalı saldırıda 6 polis yaşamını yitirdi, 23 polis yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde çocuk felcine karşı aşılama yapan sağlık çalışanlarını koruyan polis aracına bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 6 polis hayatını kaybetti, 23 polis yaralandı.

Geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, saldırıyı güçlü şekilde kınayarak, çocuk felci hastalığı sona erene kadar aşılamanın süreceğini vurguladı.

Saldırıyı Pakistan Talibanı üstlendi

Hayber Pahtunhva'da etkin olan Pakistan Talibanı (TTP), saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

TTP militanları, çocuk felci aşılama ekiplerini ve onları koruyan polisleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

TTP, bu aşılamanın "Batılı ülkelerce çocukları kısırlaştırmak için kullanılan bir komplo olduğunu" öne sürüyor.

Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık ortalama 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü. 2017'nin ardından çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan'da 2018'de 12, 2019'da 147, 2020'de 84 vaka tespit edilmişti. Ülkede 2022'de 20 vaka görülmüştü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Pakistan'da Çocuk Felcine Karşı Aşılama Yapan Polislere Bombalı Saldırı: 6 Ölü, 23 Yaralı - Son Dakika
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