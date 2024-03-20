Pakistan'da Liman İdaresi Yerleşkesine Saldırı: 2 Asker ve 8 Saldırgan Hayatını Kaybetti

Güncel

Pakistan'da bir liman idaresi yerleşkesine girmeye çalışan silahlı 8 kişi ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 asker ve saldırganların tamamı hayatını kaybetti.

Dawn gazetesindeki habere göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan yazılı açıklamada, silahlı 8 kişinin, Belucistan eyaletindeki Gwadar Liman İdaresi Yerleşkesine girmeye çalıştığı bildirildi.

Saldırganlar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 askerin yaşamını yitirdiği, silahlı saldırganların tamamının da öldürüldüğü bildirilen açıklamada, "teröristlerin" saldırı girişiminin güvenlik güçleri tarafından başarıyla engellendiği aktarıldı.

Açıklamada, çatışmanın ardından büyük miktarda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildiği belirtilerek, "Pakistan güvenlik güçleri, ulusuyla birlikte Belucistan'ın barış ve istikrarını sabote etme girişimlerini engellemeye kararlıdır ve cesur askerlerimizin bu tür fedakarlıkları kararlılığımızı daha da güçlendirmektedir." ifadesine yer verildi.

Ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), yerel medyaya yaptığı açıklamada, saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Belucistan'da ayrılıkçı hareketler onlarca yıldır faaliyet gösteriyor

2000'de kurulan Belucistan Kurtuluş Ordusu, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor. BLA, bu sebeple Pakistan güvenlik güçlerini, emniyet mensuplarını ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Pakistan'ın en büyük eyaleti Belucistan, ülkede yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge.

Eyalet, onlarca yıldır İslamabad yönetimiyle savaşan ayrılıkçı hareketlerin de merkezi konumunda.

İsyancılar, bölge halkının Belucistan'ın zengin yer altı kaynaklarından adil şekilde faydalanamadığını savunuyor.