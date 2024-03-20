Pakistan'da maden patlamasında 12 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pakistan'da maden patlamasında 12 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Harnai bölgesinde bulunan bir kömür madeni ocağında meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti. Patlama sonucunda 20 madenciden 8'i kurtarıldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, hayatını kaybeden madenciler için derin üzüntü duyduğunu belirtti ve patlamada yaralananlar ve aileleri için hükümet tarafından yardım sağlanacağını açıkladı.

20.03.2024 12:39  Güncelleme: 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde maden ocağında meydana gelen patlamada 12 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, Belucistan'ın Harnai bölgesindeki bir kömür madeni ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldiğini açıkladı.

Patlama sırasında maden ocağında bulunan 20 madenciden 8'inin kurtarıldığı, 12'sinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden madenciler için duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.

Şerif, patlamada yaralananlar ve aileleri için gerekli yardımın hükümet tarafından sağlanacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Pakistan, Hükümet, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da maden patlamasında 12 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çanakkale'de Batan Botun Arama Çalışmaları Devam Ediyor
    12:50 Çanakkale'de Batan Botun Arama Çalışmaları Devam Ediyor

    Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor. Hava muhalefeti nedeniyle ara verilen çalışmalara karadan AFAD, jandarma, polis, sağlık ve Liman Başkanlığı ekipleri katılıyor. Denizdeki arama çalışmaları ise Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde yeniden başlayacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise göçmen kaçakçılığı ve olası kastla öldürme suçlarından devam ediyor.

  • Cumhur İttifakı Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Esnaf ve Sanatkarlarla İftar Yaptı
    12:48 Cumhur İttifakı Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Esnaf ve Sanatkarlarla İftar Yaptı

    Cumhur İttifakı Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Köprübaşı Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin düzenlediği iftar programına katıldı. Oğuz'a esnaf ve sanatkarlardan yoğun destek geldi.

  • Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum için hazırladığı projeleri tanıttı
    12:48 Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum için hazırladığı projeleri tanıttı

    Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Azka Otel'de düzenlediği lansman toplantısında; Bodrum için hazırladığı 41 proje 'Kurumsallaşma, altyapı, spor, turizm, kültür, ulaşım ve sosyal belediyecilik' başlıkları altında yer aldı.

  • 77 Yaşındaki Kadın, Çini Sanatıyla Markalaştı
    12:47 77 Yaşındaki Kadın, Çini Sanatıyla Markalaştı

    Tokat'ta yaşayan 77 yaşındaki Tülay Atila, tatil için gittiği Kütahya'daki çinilerden etkilenerek memleketinde atölye kurdu. Kısa sürede markalaşan Atila, atölyede çalışan kadınlar ile birlikte imal ettikleri çini ürünlerinin yüzde 90'ını yurt dışına gönderiyor.

  • Osmaniye'de park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
    12:47 Osmaniye'de park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

    Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir apartmanın otoparkında park halinde bulunan hafif ticari araç, belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangın kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, aracın yanında bulunan bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.

  • Ankara'da düzenlenen İklim ve İnsan Zirvesi'nde yenilikçi çözümler ele alındı
    12:47 Ankara'da düzenlenen İklim ve İnsan Zirvesi'nde yenilikçi çözümler ele alındı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekleriyle Türkiye Vegan ve Sağlıklı Yaşam Turizmi Derneği tarafından düzenlenen İklim ve İnsan Zirvesi, Ankara'da gerçekleştirildi. Zirvede, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye'nin kararlılığı vurgulandı ve insanın dünyaya etkisi üzerinde duruldu. Ayrıca, hayvan yetiştiriciliğinin sera gazı emisyonlarına olan etkisi ve doğanın önemi konuları da ele alındı.

  • Tekirdağ'da 161 Kişi Yakalandı
    12:47 Tekirdağ'da 161 Kişi Yakalandı

    Tekirdağ'da jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda, aranan 37 kişi ile ifadesi alınması gereken 124 kişi olmak üzere toplamda 161 kişi yakalandı.

  • Kütahya'da kumar oynatılan ve narkotik madde ele geçirilen işletmeler kapatıldı
    12:46 Kütahya'da kumar oynatılan ve narkotik madde ele geçirilen işletmeler kapatıldı

    Kütahya'da yapılan denetimler sonucunda kumar oynatılan 2 kıraathane ve narkotik madde ele geçirilen 1 dernek Valilik kararıyla kapatıldı. Ruhsatsız olan bir kıraathane ise süresiz olarak faaliyetten men edildi. Polis ekipleri, kararın ardından işletmelerin mühürleme işlemini gerçekleştirdi.

  • Kocaeli'de Kimlik Bilgileriyle Kredi Kartı Çıkaran Zanlı Yakalandı
    12:46 Kocaeli'de Kimlik Bilgileriyle Kredi Kartı Çıkaran Zanlı Yakalandı

    Kocaeli'de, aralarında bir milletvekilinin de bulunduğu birçok kişinin kimlik bilgilerini ele geçirerek adlarına kredi kartı çıkaran ve alışveriş yapan bir zanlı yakalandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda F.A. isimli şüpheli Dilovası'nda gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

  • Edremit İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından zeytin budama kursu düzenlendi
    12:46 Edremit İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından zeytin budama kursu düzenlendi

    Balıkesir'in Edremit İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri tarafından düzenlenen zeytin budama kursunun uygulamalı gösterimi, Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu'nda gerçekleştirildi. Kursa İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri, Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürlüğü personelleri ve kursiyerler katıldı.

  • Menemen Belediyesi, Asarlık Sosyal Tesisi'ni açtı
    12:45 Menemen Belediyesi, Asarlık Sosyal Tesisi'ni açtı

    Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Asarlık Sosyal Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Tesiste yarı olimpik yüzme havuzları, fitness salonu ve diğer sosyal alanlar bulunuyor.


11:29 CHP’deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı CHP'deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
11:28 Akaryakıtta farklılaştırılmış ürünler yasaklanıyor Akaryakıtta farklılaştırılmış ürünler yasaklanıyor
11:13 Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur Şimdilik 5 maddelik bu senaryo konuşuluyor Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur? Şimdilik 5 maddelik bu senaryo konuşuluyor
10:39 Anket sonuçları geldi İşte seçime 10 gün kala Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin’de son durum Anket sonuçları geldi! İşte seçime 10 gün kala Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin'de son durum
09:25 Marmara’da deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Marmara'da deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
11:45 Kayseri’de Şarkıcı Metin Işık’ın Oğlu Tarafından Vurulan Mağdur: ’Bir İnsanın Ömründen 3 Sene Çalınır Mı’ Kayseri'de Şarkıcı Metin Işık'ın Oğlu Tarafından Vurulan Mağdur: 'Bir İnsanın Ömründen 3 Sene Çalınır Mı?'
11:15 Mehmet Ali Erbil’den Survivor’da hırsızlık yapan Poyraz’a tepki: Hırsız damat istemem Mehmet Ali Erbil'den Survivor'da hırsızlık yapan Poyraz'a tepki: Hırsız damat istemem
11:14 Dünyada negatif faiz dönemi Japonya’nın da politikasını değiştirmesiyle sonlandı Dünyada negatif faiz dönemi Japonya'nın da politikasını değiştirmesiyle sonlandı
11:10 Türkiye’nin konuştuğu kazada iki babanın ne görüştüğü ortaya çıktı Türkiye'nin konuştuğu kazada iki babanın ne görüştüğü ortaya çıktı
11:05 Trafikte tartıştığı hemcinsini darbeden kadın, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni çıktı Trafikte tartıştığı hemcinsini darbeden kadın, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni çıktı
10:34 Kabataş Eğitim Vakfı’na ait alanın özel işletmeye verilmesine mahkemeden ret Kabataş Eğitim Vakfı'na ait alanın özel işletmeye verilmesine mahkemeden ret
10:18 Sarallar suç örgütünde Ümit Saral’dan sonra gelen 2.adamın Avukat Tolgahan Çeken olduğu ifade edildi Sarallar suç örgütünde Ümit Saral'dan sonra gelen 2.adamın Avukat Tolgahan Çeken olduğu ifade edildi
09:57 Bozok’un kendisini istemediğini öğrenen Nagihan gözyaşları içinde veryansın etti Bozok'un kendisini istemediğini öğrenen Nagihan gözyaşları içinde veryansın etti
09:55 MİT PKK’nın sözde sorumlusunu böyle avlamış Nokta operasyon kamerada MİT PKK'nın sözde sorumlusunu böyle avlamış! Nokta operasyon kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 12:51:44. #1.11#
SON DAKİKA: Pakistan'da maden patlamasında 12 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement