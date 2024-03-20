Pakistan'ın Belucistan eyaletinde maden ocağında meydana gelen patlamada 12 kişi yaşamını yitirdi.
Yetkililer, Belucistan'ın Harnai bölgesindeki bir kömür madeni ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldiğini açıkladı.
Patlama sırasında maden ocağında bulunan 20 madenciden 8'inin kurtarıldığı, 12'sinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden madenciler için duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.
Şerif, patlamada yaralananlar ve aileleri için gerekli yardımın hükümet tarafından sağlanacağını bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Pakistan'da maden patlamasında 12 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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