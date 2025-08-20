SWABİ, 20 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'da son 24 saatte muson yağmurları nedeniyle 46 kişi hayatını kaybederken, perşembe gününden bu yana süren yağışlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 393'e yükseldi.
Ulusal Afet Yönetimi Otoritesi salı günü yayımladığı son durum raporunda 26 Haziran'da başlayan muson mevsiminden bu yana toplam 706 Pakistanlının hayatını kaybettiğini belirtti.
Pakistan'da Muson Yağmurları Felakete Neden Oldu
