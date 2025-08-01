Pakistan\'da Polis Noktasına Saldırı: 5 Ölü

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Rahim Yar Han bölgesinde Shekhani polis kontrol noktasına saldırı düzenlendi.

5 POLİS HAYATINI KAYBETTİ, 2 POLİS YARALANDI

Geo News'in haberine göre, silahlı soyguncular tarafından düzenlenen saldırıda Pencap Emniyeti'ne bağlı 5 polis hayatını kaybederken, 2 polis de yaralandı.

SALDIRGANLARDAN BİRİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yetkililer, çatışma sırasında bir saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığını kaydetti.