Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Rahim Yar Han bölgesinde Shekhani polis kontrol noktasına saldırı düzenlendi.
Geo News'in haberine göre, silahlı soyguncular tarafından düzenlenen saldırıda Pencap Emniyeti'ne bağlı 5 polis hayatını kaybederken, 2 polis de yaralandı.
Yetkililer, çatışma sırasında bir saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Pakistan'da Polis Noktasına Saldırı: 5 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?