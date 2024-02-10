Pakistan'da Seçimler Öncesi İnternet Erişimi Kısıtlandı - Son Dakika
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Pakistan'da Seçimler Öncesi İnternet Erişimi Kısıtlandı

Pakistan\'da Seçimler Öncesi İnternet Erişimi Kısıtlandı

Pakistan'da Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için düzenlenen seçimlere kısa bir süre kala ülke genelinde internet erişimi kısıtlandı. Londra merkezli Netblocks internet sitesi, ülke genelinde erişim kesintisi olduğunu duyurdu. Eski Başbakan İmran Han'ın partisi PTI, bu durumu 'utanç verici' olarak nitelendirdi. Oy sayma işleminin tamamlanması ve kesin sonuçların açıklanması bekleniyor.

10.02.2024 15:49
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Pakistan'da Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimlere ilişkin oy sayımının tamamlanmasına kısa bir süre kala ülke genelinde X'e erişim kısıtlandı.

Küresel internet erişimini izleyen Londra merkezli "Netblocks" internet sitesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan'da ülke genelinde X'e erişimde kesinti olduğunu açıkladı.

Tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketinden (PTI) konuya ilişkin yapılan açıklamada, X'e kısıtlama getirilmesi "utanç verici" olarak nitelendirilerek, bu duruma tepki gösterildi.

Pakistan'da oy sayma işleminin bugün tamamlanması ve kesin sonuçların açıklanması bekleniyor.

Seçim Komisyonu, 266 sandalye için yarışılan Ulusal Mecliste 250 sandalyenin dağılımını açıklamıştı.

Ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle 8 Şubat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona ermişti.

Kaynak: AA

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İmran Khan, Pakistan, Londra, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da Seçimler Öncesi İnternet Erişimi Kısıtlandı - Son Dakika
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