Pakistan\'da Seçimler Öncesi İnternet Erişimi Kısıtlandı

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Pakistan'da Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimlere ilişkin oy sayımının tamamlanmasına kısa bir süre kala ülke genelinde X'e erişim kısıtlandı.

Küresel internet erişimini izleyen Londra merkezli "Netblocks" internet sitesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan'da ülke genelinde X'e erişimde kesinti olduğunu açıkladı.

Tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketinden (PTI) konuya ilişkin yapılan açıklamada, X'e kısıtlama getirilmesi "utanç verici" olarak nitelendirilerek, bu duruma tepki gösterildi.

Pakistan'da oy sayma işleminin bugün tamamlanması ve kesin sonuçların açıklanması bekleniyor.

Seçim Komisyonu, 266 sandalye için yarışılan Ulusal Mecliste 250 sandalyenin dağılımını açıklamıştı.

Ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle 8 Şubat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona ermişti.