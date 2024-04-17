Pakistan\'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 39 Kişi Hayatını Kaybetti

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ÇEKİM TARİHİ: 15 Nisan 2024

KONUM: İslamabad, Pakistan

1. Sel felaketinden çeşitli görüntüler

2. Kurtarma çalışmalarından çeşitli görüntüler

Pakistan genelinde son üç gün içinde şiddetli yağış kaynaklı kazalarda 39 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu (NDMA) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Pencap eyaletinin yağışlardan en çok etkilenen bölge olduğu ve ayrı ayrı vakalarda yıldırım düşmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinde çatı çökmesi ve yıldırım düşmesi nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, kuzeybatıdaki Hayber Pahtunhva eyaletinde evlerinin çatılarının çökmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaşamını yitirdi.

Kurum, Keşmir'in Pakistan kontrolündeki kısmında 2 kişinin nehre düşerek öldüğünü, Keşmir'in kuzeyindeki Gilgit-Baltistan bölgesinde ise bir kişinin çığ altında kalarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Belucistan'da toplam 37 ev, bir köprü ve iki yol hasar görürken, Hayber Pahtunhva eyaletinde ise 15 ev çöktü.

Kurumdan Pazartesi günü yayımlanan bir uyarıda, ülkede Salı gününden itibaren yeni bir yağmur dalgasının beklendiği ve bu nedenle ülkenin büyük bölümünde yaygın yağışlar, rüzgar fırtınaları ve gök gürültülü fırtınalar meydana gelebileceği kaydedildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İslamabad'dan bildiriyor.(XHTV)