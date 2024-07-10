Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde teröristlerle çıkan çatışmalarda 5'i güvenlik gücü, 3'ü çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), teröristlerle çıkan çatışmada Kuzey Veziristan'da bir, Güney Veziristan'da ise 3 askerin hayatını kaybettiğini, 12 askerin de yaralandığını duyurdu.
Lakki Marwat bölgesinde ise teröristlerin saldırısında bir polis ile yeğeni olduğu belirtilen yanındaki 3 çocuk yaşamını yitirdi.
Ayrıca çatışmalarda 2 terörist öldürüldü.
Saldırıların ardından 3 bölgede de teröristlere karşı operasyonlar başlatıldı.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine taziyede bulundu.
Son Dakika › Güncel › Pakistan'da Teröristlerle Çıkan Çatışmalarda 8 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?