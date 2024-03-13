Pakistan'da Ucuz ve Ferah Ulaşım: Rikşalar

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Pakistan'da ulaşımda hem ucuz hem de ferah olan üç tekerlekli triportör rikşalar yaygın olarak kullanılıyor.

"Tuk tuk" olarak da adlandırılan rikşalar, yerli halkın yanı sıra turistlerin de tercih ettiği ulaşım aracı arasında yer alıyor.

Trafiğin tam bir keşmekeş olduğu Karaçi şehrinde, ulaşımda, arkasında yolcu koltuğu da bulunan ve 5 kişi taşıma kapasiteli rikşalar tercih ediliyor.

Şehrin her noktasına yolcu taşıyan rikşa sürücüleri, mesafesine göre yolculardan 30-100 Pakistan rupisi arasında ücret alıyor.

"Yolcular daha ucuz olduğu için rikşaya biniyor"

Rikşa sürücüsü Tanvir Ahmed, AA muhabirine, Pakistanlıların ve turistlerin yaygın olarak rikşa kullandığını söyledi.

Araçlarının üstünde tente bulunduğunu ve yolcuların sıcaktan korunduğunu anlatan Ahmed, "Yolcular taksi ve uberden daha ucuz olduğu için rikşaya biniyor." dedi.

Ahmed, yolcuların kendileriyle gidecekleri yerin ücreti konusunda çoğu zaman pazarlık yaptığını ve 5 kişiden fazla yolcu almadığını anlattı.

Kimi zaman müşterilerinin gece de kendisini aradığını aktaran Ahmed, "Ani bir sağlık durumda gece beni arayan hastaları hastaneye götürüyorum. Bir kez hamile kadını da hastaneye götürdüm. Rikşamı ambulans gibi kullandım." diye konuştu.

Rikşanın kendisinin olmadığını söyleyen Ahmed, şunları kaydetti:

"Rikşanın sahibine günlük 500 Pakistan rupisi kiralama ücreti veriyorum. Üstüne kalan benim oluyor. Bu parayla geçinmem çok zor. Kardeşlerimi okutuyorum. Hayat zor geçiyor ama yetiştirmeye çalışıyorum. Bazen çok zorluk yaşıyorum. 1 gün iyi geçiyor, 2 gün kötü geçiyor. Pakistan güzel bir ülke ama biz buna rağmen zorluk çekiyoruz."

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