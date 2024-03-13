Pakistan'da Ucuz ve Ferah Ulaşım: Rikşalar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pakistan'da Ucuz ve Ferah Ulaşım: Rikşalar

Pakistan'da ulaşımda tercih edilen üç tekerlekli triportör rikşalar, yerli halkın ve turistlerin sıkça kullandığı bir ulaşım aracıdır. Karaçi şehrindeki yoğun trafiğe rağmen, arkasında yolcu koltuğu bulunan ve 5 kişi taşıma kapasitesine sahip rikşalar tercih edilmektedir. Rikşa sürücüleri, mesafeye bağlı olarak 30-100 Pakistan rupisi arasında ücret almaktadır. Rikşaların ucuz olması nedeniyle yolcular tarafından tercih edildiği belirtilmektedir. Rikşa sürücüleri, müşterileriyle pazarlık yapmakta ve 5 kişiden fazla yolcu taşımamaktadır. Ayrıca, acil durumlarda gece saatlerinde de çağrılan rikşalar, hastaların hastaneye ulaşmasını sağlamaktadır. Rikşa sürücüleri, zorlu bir hayat sürdürdüklerini ve günlük kiralama ücretlerini karşılamakta zorlandıklarını ifade etmektedir.

13.03.2024 12:33  Güncelleme: 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'da ulaşımda hem ucuz hem de ferah olan üç tekerlekli triportör rikşalar yaygın olarak kullanılıyor.

"Tuk tuk" olarak da adlandırılan rikşalar, yerli halkın yanı sıra turistlerin de tercih ettiği ulaşım aracı arasında yer alıyor.

Trafiğin tam bir keşmekeş olduğu Karaçi şehrinde, ulaşımda, arkasında yolcu koltuğu da bulunan ve 5 kişi taşıma kapasiteli rikşalar tercih ediliyor.

Şehrin her noktasına yolcu taşıyan rikşa sürücüleri, mesafesine göre yolculardan 30-100 Pakistan rupisi arasında ücret alıyor.

"Yolcular daha ucuz olduğu için rikşaya biniyor"

Rikşa sürücüsü Tanvir Ahmed, AA muhabirine, Pakistanlıların ve turistlerin yaygın olarak rikşa kullandığını söyledi.

Araçlarının üstünde tente bulunduğunu ve yolcuların sıcaktan korunduğunu anlatan Ahmed, "Yolcular taksi ve uberden daha ucuz olduğu için rikşaya biniyor." dedi.

Ahmed, yolcuların kendileriyle gidecekleri yerin ücreti konusunda çoğu zaman pazarlık yaptığını ve 5 kişiden fazla yolcu almadığını anlattı.

Kimi zaman müşterilerinin gece de kendisini aradığını aktaran Ahmed, "Ani bir sağlık durumda gece beni arayan hastaları hastaneye götürüyorum. Bir kez hamile kadını da hastaneye götürdüm. Rikşamı ambulans gibi kullandım." diye konuştu.

Rikşanın kendisinin olmadığını söyleyen Ahmed, şunları kaydetti:

"Rikşanın sahibine günlük 500 Pakistan rupisi kiralama ücreti veriyorum. Üstüne kalan benim oluyor. Bu parayla geçinmem çok zor. Kardeşlerimi okutuyorum. Hayat zor geçiyor ama yetiştirmeye çalışıyorum. Bazen çok zorluk yaşıyorum. 1 gün iyi geçiyor, 2 gün kötü geçiyor. Pakistan güzel bir ülke ama biz buna rağmen zorluk çekiyoruz."

??????

Kaynak: AA

Pakistan, Karaçi, Ulaşım, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da Ucuz ve Ferah Ulaşım: Rikşalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:03 Kedi Eros’u vahşice katleden İbrahim Keloğlan ifade verdi: Ben bir suç makinesi değilim Kedi Eros'u vahşice katleden İbrahim Keloğlan ifade verdi: Ben bir suç makinesi değilim
11:40 ABD merkezli dergiden ’Türkiye Batı’nın Dostu Değil’ başlıklı skandal analiz ABD merkezli dergiden 'Türkiye Batı'nın Dostu Değil' başlıklı skandal analiz
11:06 Kızıldeniz’de gerilim tavan yaptı Yunan savaş gemisi, 2 İHA’ya ateş açtı Kızıldeniz'de gerilim tavan yaptı! Yunan savaş gemisi, 2 İHA'ya ateş açtı
10:42 Ayhan Bora Kaplan’dan “kara para“ savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur Ayhan Bora Kaplan'dan "kara para" savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur
10:39 Japon firmanın ’Kairos’ roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti Japon firmanın 'Kairos' roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti
11:36 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi Leyla Bilginel’in anlattıkları ağızları açık bıraktı 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi! Leyla Bilginel'in anlattıkları ağızları açık bıraktı
11:30 Çin’de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı Çin'de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı
11:28 İsrail, Lübnan’ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi
11:27 Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum
11:24 Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti Tek bir ağızdan “Katil İbrahim Keloğlan“ sloganı attılar Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti! Tek bir ağızdan "Katil İbrahim Keloğlan" sloganı attılar
11:08 Filistinli çocuklardan İsrail’e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun Filistinli çocuklardan İsrail'e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun
10:46 İngiltere, göçmenlere Ruanda’ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor İngiltere, göçmenlere Ruanda'ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor
10:14 Uyuşturucu parası tartışmasında oğlunu öldürdü Eksik 100 lira ayrıntısı Uyuşturucu parası tartışmasında oğlunu öldürdü! Eksik 100 lira ayrıntısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 13:35:07. #1.11#
SON DAKİKA: Pakistan'da Ucuz ve Ferah Ulaşım: Rikşalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement