Pakistan\'daki okula düzenlenen terör saldırısında ölenler için Ankara\'da anma töreni düzenlendi

Ankara'da Pakistan Büyükelçiliği ve Keçiören Belediyesi, 2014'te Peşaver Ordu Devlet Okuluna (APS) yapılan terör saldırısında yaşamını yitirenler için anma töreni düzenledi.

Saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler ve personel anısına düzenlenen törene Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve birçok davetli katıldı.

Törende konuşan Cüneyd, saldırıda hayatını kaybedenler anısına dikilen ağaçların bütün dünya için iki mesaj taşıdığına işaret ederek, "Birincisi, bu çocukların bedenleri artık toprak altındadır ama aslında onlar bu ağaçlarla beraber yaşamaktadır. İkincisi, bu ağaçlar her büyüdüğünde ve yeni dal verdiğinde bu yeni dallar teröre karşı çıkışımızın daha da gelişmesi gibi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu ağaçların tohumları orada ekili olsa da asıl tohumların Pakistan ve Türkiye'de yaşayan 300 milyon kişinin kalplerinde yeşerdiğini vurgulayan Cüneyd, birkaç gün önce Hindistan Yüksek Mahkemesinin 2019'da kabul edilen Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması kararını anayasaya uygun bulduğunu anımsattı.

Cüneyd, "Keşmirlilerin kendi kaderlerini belirleme haklarına, devletlerin anayasa meclisleri değil ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi uluslararası kuruluşlar karar verebilir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uluslararası alanda Pakistan'ı desteklediği için teşekkür eden Cüneyd, Türkiye ile ülkesi arasındaki kardeşliğin sadece tarihteki belli olaylara dayanmadığını, bunun kültürel, dinsel, dilsel yakınlıklara ve ortak bir tarihi geleneğe dayalı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cammu Keşmir konusundaki ilkeli duruşundan dolayı teşekkür eden Cüneyd ile Altınok ve diğer yetkililer, APS şehitleri anıtına çelenk koydu.

"Türkiye ile Pakistan tek millet, iki devlet"

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Pakistan'ın 1947'de kurulmasından itibaren Türkiye ile arasındaki ilişkilerin başladığını ama esasen iki millet arasındaki ilişkinin çok daha eski geçmişe dayalı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, Pakistan'la güçlü dayanışmasını yineleyen ve terör saldırısını kınayan Altınok, Türkiye halkının terörle mücadele başta olmak üzere hayatın her alanında Pakistanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Altınok, yaşanılan coğrafyanın kader olduğuna işaret ederek, Türkiye ve Pakistan'ın bu kaderi paylaştığını ve her iki ülkede de birçok terör şehidinin bulunduğunu dile getirdi.

Peşaver'de bir okula düzenlenen bu terör saldırısında hayatını kaybeden 134 öğrenci ve 10 öğretmeni andıklarını kaydeden Altınok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan'ı ve Cammu Keşmir meselesini her forumda uluslararası alanda desteklediğini vurguladı.

Altınok, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok farklı olduğunu kaydederek, Türkiye ile Pakistan'ın gerçek anlamıyla "tek millet, iki devlet" olduğunu belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Peşaver'de hayatını kaybeden çocukların ve öğretmenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Bu ağaçlar, Ocak 2015'te Keçiören Belediyesi ve AK Parti Gençlik Kolları üyelerince, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle şehit çocukların anısına dikilmişti.

Peşaver'de 16 Aralık 2014'te terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) tarafından askeri okula düzenlenen saldırıda çoğu çocuk 148 kişi hayatını kaybetmişti.