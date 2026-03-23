Pakistan'dan Milli Gün Etkinliği
Pakistan'dan Milli Gün Etkinliği

23.03.2026 14:23
Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, bağımsızlık sürecini anmak için Milli Gün etkinliği düzenledi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Milli Gün etkinliği düzenlendi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, Pakistan bayrağının göndere çekilmesiyle ve milli marş okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılmasının ardından Pakistanlı diplomatlar tarafından Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif'in Milli Gün mesajları okundu.

Cüneyd, bağımsızlık sürecinde birçok insanın acı çektiğini ve zorluk yaşadığını belirterek, bağımsızlık hareketinin 1940'ta başladığını ve 7 yıl sonra da Pakistan'ın bağımsız bir İslam ülkesi olarak ortaya çıktığını anlattı.

Ülkesinin 1960'lı ve 1970'li yıllarda istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini aktaran Cüneyd, mevcut Pakistan liderliği altında azimle çalışarak her şeyin nasıl değişebileceğini dünyaya gösterdiklerini söyledi.

Cüneyd, tüm dünyanın bugün çok büyük bir krizle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin nasıl şekilleneceğini kimsenin tam olarak öngöremediğini ifade etti.

Bu durumun daha iyi anlayış, dayanıklılık ve etkili bir çalışma yöntemi gerektirdiğini vurgulayan Cüneyd, "Bu savaşın etkileri ve yansımaları, tüm bölgenin kavrayışının çok ötesine uzanmaktadır." dedi.

Cüneyd, çocukların geleceğinin nasıl güvence altına alınabileceğini ve ülkenin ilerlemesinin nasıl devam edeceğini düşünmeleri gerektiğini ve bunun tek yolunun çok çalışmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

