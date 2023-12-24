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Pakistan Dışişleri Bakanlığından şehit edilen 12 asker için taziye - Son Dakika
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Pakistan Dışişleri Bakanlığından şehit edilen 12 asker için taziye

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 askerin ailelerine taziyede bulunarak, Pakistan'ın terör felaketini şiddetle kınadığını bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından şehit edilen 12 asker için taziye
24.12.2023 - 19:49,
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Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 askerin ailelerine taziyede bulunarak, Pakistan'ın terör felaketini şiddetle kınadığını bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın, 22-23 Aralık'taki terörle mücadele operasyonları sırasında 12 Türk askerinin şehit olduğunu öğrendiğinde derin üzüntü duyduğu vurgulandı.

Açıklamada, 12 şehidin ailelerine taziye ve yaralananlara acil şifa dilediğinde bulunularak, "Pakistan bu acı anında Türkiye ile sıkı bir dayanışma içindedir. Pakistan, bu terör felaketini şiddetle kınıyor. Kardeş Türk milletinin bu trajediyi cesaret ve kararlılıkla aşacağına inancımız tamdır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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