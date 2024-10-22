Pakistan Donanması Uyuşturucu Operasyonu

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İSLAMABAD, 22 Ekim (Xinhua) -- Pakistan donanması büyük bir uyuşturucu hap sevkiyatı da dahil olmak üzere önemli miktarda uyuşturucu ele geçirdi. Pakistan ordusu, donanmanın gerçekleştirdiği bu uyuşturucu operasyonunun, ülkenin kara sularında yasadışı faaliyetleri engelleme konusundaki kararlılığını gösterdiğini ifade etti.

Pakistan ordusunun medya kanadı Servisler Arası Halkla İlişkiler Birimi'nden Pazartesi akşamı yapılan açıklamada, donanmanın operasyon sırasında 2.000 kilogram esrar, 370 kilogram kristal metamfetamin ve 50 kilogram eroine el koyduğunu bildirdi.

Açıklamada, uyuşturucu maddelerin yanı sıra önemli miktarda yasa dışı hapın da ele geçirildiği belirtilirken, bölgede uyuşturucu kaçakçılığının giderek büyüyen bir sorun haline geldiği vurgulandı.

Ele geçirilen uyuşturucunun tahmini uluslararası piyasa değerinin yaklaşık 145 milyon ABD doları olduğu kaydedildi.

Uyuşturucu maddeler, ayrıntılı soruşturma ve yasal işlem amacıyla Narkotikle Mücadele Birimi'ne teslim edildi.

Açıklamada, "Pakistan donanması, ülkenin kara sularındaki her türlü yasadışı faaliyeti önleme ve bölgenin güvenliğini ve istikrarını sağlama konusunda her zaman tetikte ve kararlı olmaya devam etmektedir" denildi.