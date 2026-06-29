Pakistan Hava Saldırılarında 36 Ölü

PAKTİA, 29 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusunu hedef alan Pakistan hava saldırılarında en az 36 kişi hayatını kaybetti, 163 kişi de yaralandı.

Afganistan hükümeti sözcü yardımcısı Hamdullah Fitrat sosyal medya platformu X üzerinden pazartesi günü yaptığı açıklamada, saldırıların pazar gecesi Pakistan ile sınır komşusu olan Paktia, Paktika ve Kunar vilayetlerinde gerçekleştiğini belirtti.