Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde TTP işbirliği iddiasıyla OHAL ilan edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde TTP işbirliği iddiasıyla OHAL ilan edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan hükümeti, PTI yönetimindeki Hayber Pahtunhva eyalet hükümetini Pakistan Talibanı (TTP) ile gizli ve sıkı işbirliği yapmakla suçladı. Enformasyon Bakanı Tarar somut kanıtları olduğunu savunurken hafta sonu ilan edilen OHAL ile eyalet vali yönetimine geçti.

Pakistan hükümeti, eski Başbakan İmran Han'ın kurucusu olduğu Pakistan Adalet Hareketi (PTI) yönetimindeki Hayber Pahtunhva eyaleti hükümetini "Pakistan Talibanı (TTP) ile gizli ve sıkı işbirliği yapmakla" suçladı.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaleti hükümetini eleştirdi.

Eyalet hükümetini "Pakistan Talibanı (TTP) ile gizli ve sıkı işbirliği yapmakla" suçlayan Tarar, merkezi hükümetin bu iddiaları destekleyecek "somut kanıtlara sahip olduğunu" savundu.

Tarar, bu doğrultuda hafta sonu eyalette olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini anımsatarak, yeni koşullar çerçevesinde bölgede "terörle mücadele çabalarının daha iyi koordine edilmesine olanak" tanınacağını bildirdi.

Vali yönetimi

Hafta sonu federal hükümet, eski Başbakan İmran Han'ın kurucusu olduğu PTI tarafından yönetilen Hayber Pahtunhva'da olağanüstü hal ilan ederek eyalet hükümetini askıya almış ve vali yönetimini uygulamaya koymuştu.

Kararla birlikte Hayber Pahtunhva eyaleti, federal hükümeti temsil eden valinin yönetimine geçmişti.

Pakistan İçişleri Bakanlığınca yayımlanan kararla, Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenliğin sağlanması amacıyla ordu birliklerinin ve askeri unsurların konuşlandırılmasına onay verilmişti.

Yetkilendirmenin, daha önce ilan edilen olağanüstü hal ve vali yönetimi uygulaması boyunca geçerli olacağı kaydedilmiş ve Hayber Pahtunhva Valisi'nin başkanlığında 11 üyeli danışma komitesinin oluşturulduğu bildirilmişti.

Han'ın tutuklanması ve protestolar

Eski Başbakan Han, Nisan 2022'de Ulusal Mecliste güvenoyu alamayarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Han'ın 9 Mayıs 2023'te başkent İslamabad'da tutuklanmasının ardından ülke genelinde protestolar başlamış, İslamabad, Ravalpindi, Lahor, Karaçi, Peşaver ve daha birçok şehirde Han destekçileri sokaklara inmişti.

Gösterilerde 9 kişi yaşamını yitirmiş, 290'dan fazla kişi yaralanmıştı. Han, 12 Mayıs 2023'te mahkeme kararıyla tahliye edilmişti.

İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te polislerce yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti. Çeşitli davalardan yargılanan ve hakkında hapis cezaları olan Han, söz konusu tarihten bu yana cezaevinde bulunuyor.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun" (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA
PakistanPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
Barcelona öncesi Okan Buruk’tan kötü haber Milyonlar isyan etti Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce... Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
NATO Avrupa Komutanı: Saldırı olursa her şeyi yok ederiz NATO Avrupa Komutanı: Saldırı olursa her şeyi yok ederiz
11 kişinin can verdiği faciada kurtuldu, şoförün ölümcül hatasını anlattı 11 kişinin can verdiği faciada kurtuldu, şoförün ölümcül hatasını anlattı
21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin
19:05
Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat
Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat
18:49
Erdoğan’dan Kabine sonrası “fon soruşturması“ açıklaması
Erdoğan'dan Kabine sonrası "fon soruşturması" açıklaması
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 22:46:01. #7.12#
SON DAKİKA: Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde TTP işbirliği iddiasıyla OHAL ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei