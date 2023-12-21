 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı, İlişkileri Dengeli Sürdürmek İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı, İlişkileri Dengeli Sürdürmek İstiyor

Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, ABD ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İslamabad'ın tüm dost ülkelerle ilişkileri dengeli bir şekilde sürdürmek istediğini ve ABD ile ilişkilerini geliştirmek istediğini belirtti. Munir, Pakistan'ın blok siyasetinden kaçındığını vurgulayarak ülkenin jeopolitik ve jeoekonomik açıdan önemli bir ülke olduğunu ifade etti.

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı, İlişkileri Dengeli Sürdürmek İstiyor
21.12.2023 - 06:55,
Abone Ol

Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, İslamabad'ın tüm dost ülkelerle ilişkileri dengeli bir şekilde sürdürmek istediğini söyledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Munir, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'da bir düşünce kuruluşunda yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile ilişkilerini geliştirmek istediğini ifade etti.

Munir, İslamabad'ın tüm dost ülkelerle ilişkileri dengeli bir şekilde sürdürmek istediğini dile getirerek, Pakistan'ın blok siyasetinden kaçındığını vurguladı.

İslamabad'ın kendisini bağlantı merkezi ve Orta Asya ve ötesine açılan bir kapı gibi geliştirmek istediğini belirten Munir, Pakistan'ın jeopolitik ve jeoekonomik açıdan önemli bir ülke olduğuna işaret etti.

Munir, ABD'de siyasi ve askeri yetkililerle yaptığı görüşmelerin çok olumlu geçtiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Orgeneral, Pakistan, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı, İlişkileri Dengeli Sürdürmek İstiyor - Son Dakika


00:04
Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme
23:33
İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar
23:31
Annesine ait araçla gittiği dağlık alanda kendini astı Annesine ait araçla gittiği dağlık alanda kendini astı
23:10
Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı
22:42
Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı
22:38
Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47
BMGK'da Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi BMGK'da Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi

Son Dakika
00:04 Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme
23:33 İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar
23:31 Annesine ait araçla gittiği dağlık alanda kendini astı
23:10 Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı
22:42 Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı
22:38 Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47 BMGK'da Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38 Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi
21:32 Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz
21:18 Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 hedef imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 06:57:11. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı, İlişkileri Dengeli Sürdürmek İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement