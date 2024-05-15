Pakistan, yerli üretim Fatah-II Güdümlü Roket Sistemi'ni başarıyla test etti - Son Dakika
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Pakistan, yerli üretim Fatah-II Güdümlü Roket Sistemi'ni başarıyla test etti

Pakistan, yerli üretim Fatah-II Güdümlü Roket Sistemi\'ni başarıyla test etti

Pakistan ordusu, kısa menzilli yerli üretim Fatah-II Güdümlü Roket Sistemi'ni başarıyla test ettiğini duyurdu. Fatah-II Güdümlü Roket Sistemi'nin 400 kilometre menzilli olduğu belirtilirken, füze sisteminde son teknoloji navigasyon sistemi ve benzersiz yörünge ve manevra kabiliyeti bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, füzenin yüksek hassasiyetle hedefleri vurabildiği ve tüm füze savunma sistemlerini etkisiz hale getirebildiği vurgulandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve ordunun, füze sisteminin geliştirilmesinde çalışan bilim insanları, mühendisler ve başarılı bir fırlatma gerçekleştiren askerleri kutladığı belirtildi.

15.05.2024 16:28
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?????? Pakistan ordusu, kısa menzilli yerli üretim Fatah-II Güdümlü Roket Sistemi'ni başarıyla test ettiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Fatah-II Güdümlü Roket Sistemi'nin 400 kilometre menzilli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu füze sisteminde son teknoloji navigasyon sistemi, benzersiz yörünge ve manevra kabiliyetinin bulunduğu belirtildi.

Füzenin hedefleri yüksek hassasiyetle vurabildiği ve tüm füze savunma sistemlerini etkisiz hale getirebildiği vurgulanan açıklamada, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve ordunun, füze sisteminin geliştirilmesinde çalışan bilim insanları ve mühendislerin yanı sıra başarılı bir fırlatma gerçekleştiren askerleri de kutladığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Pakistan, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan, yerli üretim Fatah-II Güdümlü Roket Sistemi'ni başarıyla test etti - Son Dakika

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