Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda 22 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), Hayber Pahtunhva'nın Güney Veziristan, Bannu ve Tank bölgelerinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

İstihbarata dayalı operasyonlar kapsamında Hindistan destekli olduğu öne sürülen 22 militanın etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun" (BLA) saldırıları öne çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.