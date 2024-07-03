Pakistan ve ABD, terör tehdidine karşı ortak tatbikata başladı

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Pakistan ile ABD arasında, terör tehdidine karşı mücadelede taktiksel becerilerin geliştirilmesi için düzenlenen iki hafta sürecek ortak askeri tatbikat başladı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, tatbikatın, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Pabbi bölgesindeki Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nde başladığı bildirildi.

Açıklamada, iki ülkeden piyade birliklerinin katıldığı tatbikatta, terör tehdidine karşı mücadelede taktiksel becerilerin geliştirilmesinin ve tecrübe paylaşımının amaçlandığı vurgulandı.

Pakistan ile ABD arasındaki ortak tatbikatın iki hafta süreceği kaydedildi.