Pakistan ve Hindistan, cezaevlerindeki mahkumların listesini paylaştı

Pakistan ile Hindistan, karşılıklı olarak cezaevlerinde bulunan Hindistanlı ve Pakistanlı mahkumların listesini paylaştı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, mahkumların listesinin paylaşımı iki ülke arasında 2008'de imzalanan mahkum takas anlaşması kapsamında yapıldı.

Anlaşma çerçevesinde, iki ülkenin de her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz'da gözetimlerinde bulunan mahkumların listesini paylaşması gerekiyor.

Bu kapsamda Pakistan, İslamabad'da bulunan Hindistan Yüksek Komiserliği temsilcisine, ülkedeki 184'ü balıkçı 231 Hindistanlı mahkumun bulunduğu listeyi teslim etti.

Hindistan da Yeni Delhi'deki Pakistan Yüksek Komiserliğinden bir yetkiliyle ülkede bulunan Pakistanlı mahkumların listesini paylaştı. Listeye göre, Hindistan'da cezaevinde 81'i balıkçı 418 Pakistanlı mahkum bulunuyor.

Pakistan, Hindistan hükümetine cezalarını çeken ve uyruğu onaylanan tüm Pakistanlı sivil ve balıkçı mahkumların serbest bırakılıp ülkeye iade edilmesi konusunda çağrıda bulundu.

Ayrıca Pakistan, 1965 ve 1971'deki savaşlarda kaybolan savunma personeline ve 77 sivil mahkuma ilişkin de bilgi talebinde bulundu.

İki ülke, özellikle teknolojik ekipmanı bulunmadığı için sınır ihlali yapan balıkçıları sık sık gözaltına alıp ihlal nedeniyle mahkum ediyor.