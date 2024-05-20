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Pakistan ve Türkiye: İki Devlet, Bir Millet

Pakistan ve Türkiye: İki Devlet, Bir Millet

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Türkiye ile Pakistan'ın tarihi kardeşlik ilişkilerine sahip iki ülke olduğunu belirterek, iki ülkenin gerçekten iki devlet ancak bir millet gibi olduğunu söyledi. Dar, Türkiye ile Pakistan arasındaki stratejik ve kapsamlı ilişkinin kurumsal mekanizmalarla desteklendiğini ve ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Ayrıca, iki ülkenin savunma sanayisi alanında işbirliği yaptığını ve terörizmle mücadele ettiğini vurguladı.

20.05.2024 11:43
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Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Türkiye ile Pakistan'ın tarihi kardeşlik ilişkilerine sahip iki ülke olduğunu belirterek, "Pakistan ve Türkiye aslında gerçekten iki devlet ancak bir millet gibi." dedi.

Dar, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İki ülke arasındaki iyi ilişkilere dikkati çeken Dar, "Pakistan ve Türkiye son derece tarihi kardeşlik ilişkileri olan iki ülke. Son derece dostane ve kardeşliğe dayalı, tarihe, dine ve kültüre dayalı bir ilişkimiz var." diye konuştu.

Dar, iki ülke halkının ilişkisinin Pakistan'ın kurulmasından "çok daha öncesine" dayandığına işaret ederek, "Pakistan ve Türkiye aslında gerçekten iki devlet ancak bir millet gibi." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Pakistan arasındaki stratejik ve kapsamlı ilişkinin kurumsal mekanizmalarla desteklendiğini kaydeden Dar, bunun üst düzey ziyaretlerle pekiştirildiğini söyledi.

Dar, göreve başlamasının ardından Bakan Fidan ile ikili ve uluslararası konularda düzenli diyalog tesis etmeye önem gösterdiğini vurgulayarak, Fidan'ın ziyaretinde de geniş kapsamlı heyetler arası görüşmeler yaptıklarını aktardı.

Gelişen ticari ilişkiler

Fidan ile ticari ve yatırım ilişkilerini, savunma sanayisi gibi çeşitli alanlarda konuştuklarını belirten Dar, "Bütün bu alanlardaki işbirliğimiz her gün giderek güçleniyor." dedi.

Bakan Dar, ticaret ve savunma sanayisi gibi alanların iki ülke ilişkilerindeki önemine vurgu yaparak, iki ülke ticaret hacmini 5 milyar dolar seviyesine ulaştırmanın hedeflendiğini kaydetti.

Pakistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin bir sonraki toplantısının İslamabad'da gerçekleşeceğini hatırlatan Dar, bu toplantının önemine dikkati çekti.

Dar, iki ülkenin savunma sanayisi alanında önemli işbirliği projeleri olduğunun altını çizerek, "Pakistan ve Türkiye farklı ortak girişimlerde birlikte çalışıyorlar, birbirlerini topraklarını ve egemenliğini korumak için desteklemeye devam ediyorlar. Aynı zamanda terörizmin her türüyle mücadele ediliyor." diye konuştu.

İki ülke arasındaki işbirliği

Türkiye ile Pakistan'ın birbirini temel konularda destekleyen iki ülke olduğunu belirten Dar, bu durumun "ulusal felaketler" döneminde de geçerli olduğunu vurguladı.

Dar, iki ülkenin Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ile mücadele konusunda da birlikte çalıştığına dikkati çekerek, Büyükelçi Mehmet Paçacı'nın İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 4-5 Mayıs'ta Gambiya'nın başkenti Banjul'da düzenlenen 15. Zirvesi'nde İİT Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi olarak atandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Biz bu anlamda Türkiye'nin desteklerini, özellikle Hindistan'da Cammu Keşmir bölgesinde yasa dışı biçimde işgal edilmiş alandaki Müslümanların kaderleriyle ilgili desteklerini çok önemsiyoruz. Pakistan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Türk halkının desteklenmesi için elinden geleni yapıyor."

Fidan ile görüşmesinde Gazze'deki durumu da ele aldıklarını vurgulayan Dar, kalıcı ateşkes ve Gazze'ye insani yardımın önemine dikkati çekti. Dar, "bağımsız Filistin Devleti" kurulmadan bölgedeki sorunun çözülemeyeceği değerlendirmesini yaptı.

Bakan Dar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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