Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi

07.04.2026 23:08
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD-İsrail ve İran'a yönelik, "Tüm taraflar iki haftalık ateşkes ilan etsin." çağrısında bulundu. ABD Başkanı Trump "İran'la hararetli görüşmeler yapıyoruz." açıklamasında bulunurken, İranlı üst düzey bir yetkiliden ise, "Tahran, Pakistan'ın iki haftalık ateşkes talebini olumlu değerlendiriyor." yorumu geldi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a tanınan süreyi iki hafta uzatması, İran yönetimine ise Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açması çağrısında bulundu.

ŞERİF, ABD VE İRAN'A ATEŞKES ÇAĞRISI YAPTI

Şerif, ABD ve İran arasında yürütülen müzakerelerin "güçlü şekilde ilerlediğini" bildirdi. Paylaşımında, Şerif, "Orta Doğu'da devam eden savaşın barışçıl bir şekilde çözümü için diplomatik çabalar istikrarlı, güçlü ve etkili bir şekilde ilerlemekte ve yakın gelecekte somut sonuçlara yol açma potansiyeli taşımakta." ifadesini kullandı.

Şahbaz Şerif, şunları kaydetti: "Diplomasinin kendi seyrinde ilerlemesine izin vermek için, Başkan Trump'tan süreyi iki hafta daha uzatmasını içtenlikle rica ediyorum. Pakistan, iyi niyet göstergesi olarak İranlı kardeşlerimizden Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açmalarını samimiyetle rica etmekte."

Başbakan Şerif, bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın sağlanması amacıyla "diplomasinin, savaşı kesin olarak sona erdirmesine" imkan tanınması için "tüm savaşan tarafların" iki hafta boyunca ateşkesi uygulamaları çağrısında bulundu.

TRUMP: İRAN'LA HARARETLİ GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ

Gözlerin çevrildiği ABD ve İran'dan ayrı ayrı ilk açıklamalar geldi. Fox News'e konuşan ABD Başkanı Trump, "Pakistan'ın teklifiyle ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. İran'la hararetli görüşmeler yapıyoruz." dedi.

İRAN: ATEŞKES TALEBİNİ OLUMLU DEĞERLENDİRİYORUZ

Reuters'a açıklama yapan İranlı üst düzey bir yetkili ise, "Tahran, Pakistan'ın iki haftalık ateşkes talebini olumlu değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.

