Pamukkale'de Asitli Cinayet Cezası - Son Dakika
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Pamukkale'de Asitli Cinayet Cezası

Özgür G. Özbekistan uyruklu Sojida Kalandarova'yı asitle öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.

24.09.2024 18:54
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde konakladıkları otelde Özbekistan uyruklu kız arkadaşı Sojida Kalandarova'nın yüzüne asit içerikli sıvı dökerek ölümüne neden olan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Özgür G. (45) ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Özgür G, olayda öldürme kastıyla hareket etmediğini, kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını, yüzüne döktüğü sıvının tehlikeli olduğunu düşünmediğini savunarak beraatını istedi.

Sanık avukatı, hayatını kaybeden Sojida Kalandarova'nın olaydan 38 gün sonra hayatını kaybettiğini, ölümünün bu olayda ilgili olmadığını savunarak müvekkilinin beratını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığa "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığa iyi hal indirimi uygulanmadı.

Olay

Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde 9 Mayıs'ta bir otelde konaklayan Özbekistan uyruklu Sojida Kalandarova ile Kırgızistanlı arkadaşı Sarvinoz Khairullaeva, üzerlerine dökülen temizlik maddesiyle yaralanmıştı.

Kadınları yaraladığı öne sürülen Özgür G, Nazilli ilçesinde yakalanarak tutuklanmıştı.

Özgür G'nin, lobiye gelerek bir poşeti alması, odaya girmesi ve bir süre sonra otelden koşarak çıkması otelin güvenlik kameralarınca görüntülenmişti.

Sojida Kalandarova kaldırıldığı İzmir Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesine hayatını kaybetmişti. Khairullaeva ise Denizli Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Sanık hakkında hazırlanan iddianame Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmiş, dava sürecinde sanığın Sarvinoz Khairullaeva'ya yönelik işlediği suçun dosyası ayrılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pamukkale'de Asitli Cinayet Cezası - Son Dakika

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