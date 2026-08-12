Pamukova\'da Kamyon Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, akaryakıt istasyonunun önündeki betona, sonra da savrulup bariyerlere çarparak hurdaya dönen hafriyat kamyonundaki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, D-650 kara yolunun Mekece mevkisinde meydana geldi. Sakarya yönünden Bilecik istikametine giden Tunahan Aygün (26) idaresindeki 54 BB 609 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkıp akaryakıt istasyonunun önündeki betona ve ardından da savrularak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyondaki Sadık Yazar yaşamını yitirirken, sürücü Tunahan Aygün ise yaralandı. Sürücü, sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.