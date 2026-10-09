Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem başkentte de hissedildi, tsunami uyarısı verildi

Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem başkentte de hissedildi, tsunami uyarısı verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
USGS'e göre Panama'nın güney ucuna yakın Pitaloza Arriba bölgesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem başkent Panama City'de de hissedildi, doğu Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı verildi.
Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamaya göre, Panama'nın güney ucuna yakın Pitaloza Arriba bölgesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
Başkent Panama City'de de hissedilen depremin ardından doğu Pasifik'te kıyısı bulunan bölgeler için tsunami uyarısı verildi.
Kaynak: AA
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