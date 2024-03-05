Panama Devlet Başkanı Martinelli'nin Başkanlık Adaylığı İptal Edildi

Erzurum'da yaya ölümüne neden olan sürücünün yargılanması devam ediyor

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir yaya ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücünün yargılanması devam ediyor. Duruşmada alınan rapora göre, sürücünün kusurlu olduğu belirlendi. Sanık tutuklu olarak yargılanmaya devam edecek.