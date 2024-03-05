PANAMA Panama Seçim Mahkemesi, kara para aklama davasında 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan eski Panama Devlet Başkanı Ricardo Martinelli'nin, başkanlık seçimleri için adaylığını iptal etti.
Mahkeme, Temmuz 2023'te kara para aklama suçlamasıyla yargılandığı davada suçlu bulunan Martinelli'nin, mayısta yapılması planlanan başkanlık seçimlerindeki adaylığına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, iptal kararının, Anayasa'daki "başkan adaylarının 5 yıl ve üzeri hapis cezasına çarptırılmamış olması" şartına istinaden alındığı ifade edildi.
Mahkeme ayrıca, Martinelli'nin başkanlık yaptığı siyasi partinin, seçim pusulasında eski Panama Kamu Güvenliği Bakanı Jose Raul Mulino tarafından temsil edileceğini bildirdi.
Martinelli kara para aklama davasında suçlu bulunmuştu
Martinelli, bir medya şirketini satın alarak kara para akladığı suçlamasıyla yargılandığı davada 10 yıl 8 ay hapis cezası ve 19 milyon dolar da para cezasına çarptırılmıştı.
Temmuz 2023'te sonuçlanan davanın siyasi baskı ile yürütüldüğünü savunarak Panama'da yeniden devlet başkanlığı yarışına hazırlanan 71 yaşındaki Martinelli, kararın temyizi için Panama Yüksek Mahkemesine başvurmuş fakat mahkeme talebi reddetmişti.
Panama yetkililerinin şubatta hakkında tutuklama emri çıkardığı Martinelli, kendisine siyasi sığınmacı statüsü veren Nikaragua'nın Panama City Büyükelçiliğinde kalıyor.
Son Dakika › Güncel › Panama Devlet Başkanı Martinelli'nin Başkanlık Adaylığı İptal Edildi - Son Dakika
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