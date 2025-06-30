Panda Xin Xin\'in 35. Doğum Günü Kutlandı

MEKSİKO, 30 Haziran (Xinhua) -- Dev panda Xin Xin'in 35. doğum günü kutlaması pazar günü başkent Meksiko'daki Chapultepec Hayvanat Bahçesi'nde yapıldı.

Geleneksel aslan dansı, panda temalı sanat eserleri sergisi ve doğum günü pastası töreninin de yer aldığı kutlamalar canlı bir atmosferde büyük bir kalabalığın katılımıyla gerçekleşti.

1975 yılında Çin hükümeti, Ying Ying ve Pe Pe adlı iki dev pandayı Meksika hükümetine hediye etmişti. Söz konusu iki dev pandanın soyundan olan Xin Xin, 1 Temmuz 1990'da Meksika'da dünyaya geldi.