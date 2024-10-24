Pandalar Çin\'e Dönüyor

Güncel

BRÜKSEL, 24 Ekim (Xinhua) -- Belçika'daki Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi, Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği ile yapılan anlaşma uyarınca hayvanat bahçesindeki beş pandadan üçünün 10 Aralık'ta Çin'e gönderileceğini duyurdu.

Hayvanat bahçesinden Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre 2016 yılında dünyaya gelen Tian Bao ve 2019'da doğan ikizler Bao Di ve Bao Mei, Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Ya'an şehrinde bulunan Bifengxia'daki Dev Panda Üssü'ne geri dönecek.

Pandaların 11 Kasım'a kadar Pairi Daiza'daki rutinlerine devam edeceği ve bu tarihten sonra yolculuk hazırlıklarına başlamak üzere karantinaya gireceği belirtildi.

"Bu değerli hayvanların ayrılışı için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor" diyen hayvanat bahçesi, pandaların en iyi koşullarda ayrılmalarını sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtti.

Açıklamada üç pandanın ebeveynleri olan Hao Hao ve Xing Hui'nin hayvanat bahçesinde kalacağı ifade edildi.

2013'te imzalanan ödünç panda anlaşmasına göre çiftin 15 yıl boyunca Belçika'da kalmasına izin veriliyor. Anlaşmanın şartlarına göre panda yavrularının dört yaşına geldiklerinde üreme ve koruma çalışmalarına katılmak üzere Çin'e geri gönderilmesi gerekiyordu.

Ancak panda yavrularının Çin'e dönüş süreci, Kovid-19 salgını sırasında uygulanan kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle gecikti.