Panot: Gazze'de Soykırım Var

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Fransa'da muhalefetten aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstererek, "Gazze'de devam eden bir soykırımla karşı karşıyayız." dedi.

Panot, Ulusal Meclis'te düzenlenen haftalık basın toplantısında hükümetin İsrail politikasına değindi.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaşananlara değinen Panot, "Cibaliya'da (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun ordusu tarafından çadırlarda uyuduğu sırada öldürülen, diri diri yakılan insanların dayanılmaz görüntüleri karşısında dehşet içinde olduğumuzu söylemek isterim." dedi.

Panot, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da devam ettiğini belirterek, "Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) 3 kez hedef alındı. Bir değil, iki değil, üç kez. Bu, Netanyahu'nun BM kuvvetlerini hedef alma isteğini gösteriyor." diye konuştu.

UNIFIL'in 5 barış gücü askerinin İsrail saldırıları sırasında yaralandığını söyleyen Panot, UNIFIL kapsamında Fransa dahil 50 devletin askerleri bulunduğunu ifade etti.

"Gazze'de devam eden bir soykırımla karşı karşıyayız"

Panot, Lübnan ve Gazze'deki duruma işaret ederek, "Fransa'nın verdiği tepki, yaşanan dehşetle doğru orantılı değil. Gazze'de devam eden bir soykırımla karşı karşıyayız." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye ve İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine ve başkent Beyrut'a saldırılarına devam ettiğini dile getiren Panot, 9 Kasım 2023'te ilk kez Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Gazze'de ateşkesten bahsettiğini belirtti.

Panot, Macron'un 22 Mayıs'ta, "Filistin devletini tanımanın tabu olmaktan çıktığını" söylediğini ve 6 Ekim'den itibaren de İsrail'e silah ambargosu uygulanması gerektiğini savunduğunu aktararak, bu konuşmalardan sonra hiçbir şey yapılmadığını vurguladı.

"Filistin devleti tanınmalı"

"Fransa'nın sesi, yalnızca bir şey açıklayıp ardından onu yerine getirdiğinde itibar görür. Filistin devletinin tanınmasını hala talep ediyoruz." diyen Panot, Ulusal Meclis'te 2014'te bu yönde bir yasanın kabul edildiğini dile getirdi.

Panot, bölgede ateşkese varılması için Tel Aviv hükümetine karşı silah ve silah parçaları ambargosu uygulanmasını, Avrupa Birliği-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın derhal askıya alınmasını ve Netanyahu'ya karşı yaptırım uygulanmasını talep ettiklerini söyledi.

Mathilde Panot, "Netanyahu'nun böyle devam etmesine izin vermek mümkün değil ve burada ortak insanlığımızın söz konusu olduğuna inanıyorum." dedi.