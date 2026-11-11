Papa 14. Leo Arjantin ziyaretinin son gününde Lujan'da binlerce kişiyle ayin yönetti

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Arjantin ziyaretinin son gününde halka ve yetkililere teşekkür ederek, toplumsal dayanışma ağlarının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Lujan kentindeki Lujan Meryem Ana Bazilikası'nı ziyaret eden Papa, bazilikanın önündeki meydanda binlerce kişinin katıldığı ayini yönetti.

21 Nisan 2025'te vefat eden selefi Papa Franciscus'u anan Papa 14. Leo, sevginin egemen olacağı yeni bir geleceğin inşası için toplumun geçmişi ve bugünüyle barışması gerektiğinin altını çizdi.

Papa, Arjantinlilere toplumsal dayanışma ağlarının güçlendirilmesi çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"Ziyaretim boyunca Arjantin'in zenginliğini sadece coğrafyasında değil insanında, meydanlarda ve sokaklardaki her karşılaşmada, her adımda taşan yaratıcılıkta, doğallıkta ve yaşamda gördüm. Herkes kapılarını açan, ekmeğini ve müziğini paylaşan, gelen için masada her zaman bir yerin bulunduğu, birbiri ardına içilen mateler eşliğinde karşılıksız bir sohbet zamanının ayrıldığı ve ihtiyacı olana bir elin uzatıldığı bu çok sevilen halkla buluşma fırsatını bana verdiği için Tanrı'ya şükrediyorum."

Arjantin'deki birçok insanın içinde bulunduğu duruma yeniden dikkati çeken Papa, "Pek çok kardeşimiz, hatta bizler ve ailelerimiz şu anda hastalıklar, yoksulluk, işsizlik, ayrımcılık veya ailevi kopuşlar gibi sorunlar yüzünden acı çekerek çile dönemi yaşıyor olabilir." dedi.

Arjantin'i 39 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk papa olan 14. Leo, son durağı Peru'da 16 Kasım'a kadar temaslarda bulunacak.

Papa, ziyareti kapsamında başkent Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco ve Pucallpa kentlerinde devlet yetkilileri, Katolik Kilisesi temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelecek.