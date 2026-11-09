Papa 14. Leo Buenos Aires'teki ayinde güvencesiz çalışmaya karşı eylem çağrısı yaptı - Son Dakika
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Papa 14. Leo Buenos Aires'teki ayinde güvencesiz çalışmaya karşı eylem çağrısı yaptı

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Papa 14. Leo, Buenos Aires'te binlerce kişinin katıldığı açık hava ayininde güvencesiz çalışma ve bağımlılıklara karşı acil eylem çağrısı yaptı. Papa'yı güzergah boyunca on binlerce Arjantinli bayraklarla karşıladı, töreni Devlet Başkanı Javier Milei de izledi.

Arjantin'de binlerce kişinin katıldığı ayini yöneten Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ailenin toplum içindeki önemine vurgu yaparak, ailelerin dağılmasına yol açan güvencesiz çalışma koşulları ve bağımlılıklarla mücadele için acil eylem çağrısında bulundu.

Güney Amerika turu kapsamında Uruguay'ın ardından Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e geçen Papa, binlerce kişinin katıldığı açık hava ayinini yönetti.

Papa'nın tören alanına özel araçla yaptığı yaklaşık 2 kilometrelik yolculuk, güzergah boyunca toplanan on binlerce Arjantinli tarafından coşkuyla karşılandı.

Arjantinliler, Papa'yı ellerindeki Arjantin ve Vatikan bayraklarıyla selamlayarak sevgi gösterisinde bulundu.

Palermo semtindeki Monumento a los Espanoles (İspanyollar Anıtı) çevresinde düzenlenen ayini yöneten Papa, ailelerin dağılmasına yol açan güvencesiz çalışma koşulları ve bağımlılıklarla mücadele için acil eylem çağrısında bulundu.

Papa 14. Leo, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ailelerimiz sıklıkla karmaşık durumlar yaşamaktadır. İstikrarsızlık, sosyal zorluklar, güvencesiz çalışma koşulları, aile içi şiddet, acı verici ayrılıklar, gençlerin geleceğini yok eden ve aile içi ilişkileri tahrip eden bağımlılıklar..."

Toplumdaki nesiller arası bağların kopmasını ve yaşlıların yalnızlaştırılmasını eleştiren Papa, "Yaşlılarımızı kaderine terk eden, onları ekonomik olarak 'üretken' görmediği için kenara atan bir anlayış toplumsal bir hafıza kaybı yaşamaktadır. Yaşlıların duaları ve tecrübesi olmaksızın hiçbir ulus geleceğe güvenle bakamaz." diye konuştu.

Papa, siyasette ve sosyal medyada giderek yaygınlaşan nefret diline değinerek, "Öfke ve ideolojik bölünmeler üzerine inşa edilen bir toplum kendi geleceğini tüketir. Kutuplaşma, yapıcı eleştirinin yerini düşmanlaştırmaya bıraktığı an başlar. Bizlerin düşmanlara değil, ortak sorunlara karşı omuz omuza verecek yurttaşlara ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Javier Milei ve kabine üyeleri de sahnenin yanındaki özel protokol alanından töreni başından sonuna kadar izledi.

Arjantin'i 39 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk papa olan 14. Leo, Cordoba kenti ve önemli dini merkezlerden Lujan'da ayinlere ve halk buluşmalarına katıldıktan sonra son durağı Peru'ya geçecek.

Kaynak: AA
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