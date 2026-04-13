Papa 14. Leo Cezayir'de Tebbun ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Papa 14. Leo Cezayir'de Tebbun ile Görüştü

13.04.2026 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Papa 14. Leo, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile tarihi bir görüşme yaptı ve diyalog vurgusu yaptı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Afrika turu kapsamında ziyaret gerçekleştirdiği Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi.

Cezayir resmi televizyonunda yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Tebbun ile Papa 14. Leo, başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası iki lider, Cezayir Ulu Camii Kültür Merkezi'ni ziyaret etti ve burada basına açıklamalarda bulundu.

Tebbun burada yaptığı konuşmada, Papa'nın ziyaretini "tarihi bir ziyaret" olarak nitelendirdi.

İsrail saldırıları altındaki Filistin halkı için adalet sağlanması gerektiğini vurgulayan Tebbun, öncesinde acilen İsrail saldırılarının durdurulması ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması çağrısı yaptı.

Tebbun, Filistin halkının bağımsız ve egemen bir devlet kurma hakkının korunması gerektiğinin altını çizdi.

"Yeni sömürgecilik eğilimleri"

Papa 14. Leo da burada yaptığı konuşmada dünyada artan çatışmaların çözümü için diyalog mesajı verdi.

Uluslararası hukukun ihlal edildiğine işaret eden Papa, bazı küresel güçlerin "yeni sömürgecilik eğilimleri" sergilediği eleştirisinde bulundu.

Papa ayrıca insan kaçakçılığı ve göçmenlerin istismar edilmesi gibi sorunlara karşı mücadele edilmesi çağrısı yaptı.

Katolik Kilisesi'nde 8 Mayıs 2025'teki Konklav (Papalık seçimi) ile Papa seçilen ve ilk dış gezisini Kasım 2025'te Türkiye ve Lübnan'a, ikinci dış gezisini ise 28 Mart'ta Monako Prensliği'ne yapan Papa 14. Leo, üçüncü dış gezisi için 4 Afrika ülkesini kapsayan ziyaretine bugün başlamıştı.

Papa 14. Leo'nun, Cezayir'in ardından Kamerun, daha sonra Angola ve Ekvator Ginesi'ni ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Cezayir, Kültür, Güncel, Papa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papa 14. Leo Cezayir'de Tebbun ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 20:53:56. #7.13#
SON DAKİKA: Papa 14. Leo Cezayir'de Tebbun ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.