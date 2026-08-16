Papa'dan Batı Şeria'da Şiddete Son Çağrısı - Son Dakika
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Papa'dan Batı Şeria'da Şiddete Son Çağrısı

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Papa 14. Leo, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddetin sonlandırılmasını istedi. Uluslararası topluma iki devletli çözüm ve kalıcı barış çağrısı yaptı. BM, bölgede saldırıların benzeri görülmemiş seviyeye ulaştığını açıkladı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistin halkına yönelik şiddete son verilmesi çağrısında bulundu.

Vatikan'ın yayın organı Vatican News internet sitesine göre, Papa, pazar duasının ardından yaptığı konuşmada, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere uyguladığı şiddete ilişkin değerlendirmelere yer verdi.

Papa, Batı Şeria'daki Filistin halkına yönelik tekrarlayan şiddet eylemlerinin sonlandırılması çağrısı yaptı.

Uluslararası topluma seslenen Papa, iki devletli çözüme ve kalıcı barışa giden yolda ilerleme kat edildiğinden emin olunması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) 12 Ağustos'taki açıklamasında, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığına dikkati çekmişti.

BM, 2026'nın başından bu yana yaklaşık 260 Filistinli topluluğu hedef alan 1430'dan fazla saldırı belgelendiğini, yıkım ve tahliyelerle birlikte yaklaşık yarısı çocuk 3 bin 800 Filistinlinin yerinden edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Güncel, Papa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papa'dan Batı Şeria'da Şiddete Son Çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Papa'dan Batı Şeria'da Şiddete Son Çağrısı - Son Dakika
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