Papaz İshak'tan Netanyahu'ya Kınama
Papaz İshak'tan Netanyahu'ya Kınama

20.03.2026 18:24
Beytüllahim'deki papaz, Netanyahu'nun İsa'ya yönelik sözlerini ve Hristiyan değerlerini eleştirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Evanjelik Luteryen Doğuş Kilisesi lideri Papaz Munzir İshak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hazreti İsa'ya yönelik sözlerini kınadı.

İshak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun İsa'nın (Mesih'in) yaklaşımını Cengiz Han'ın yaklaşımıyla karşılaştırması, Hristiyan mesajını safdillikle damgalama yönünde açık bir girişimdir." dedi.

Filistinli Papaz, Netanyahu'nun bu yaklaşımının "güçlünün haklı olduğu" anlayışını yerleştirmeyi amaçladığını ve "kötülükle mücadele" söylemi altında süregelen saldırganlığın ve askeri sertliğin meşrulaştırılmak istendiğini dile getirdi.

İshak, "Netanyahu ve onu destekleyen Hristiyan Siyonistler, İsa'nın değerlerini alaya alıyorlar; bu ise dine yönelik gerçek ve derin bir hakarettir." diye konuştu.

Netanyahu, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, "Bu dünyada ahlaklı, adil veya haklı olmak yeterli değil." diyerek, "Tarih, İsa'nın Cengiz Han'dan daha üstün olmadığını kanıtlıyor." şeklindeki bir metinden alıntı yapmıştı.

İsrail Başbakanı, "Yeterince güçlü, acımasız ve etkiliyseniz, kötülük iyiliğin, saldırganlık da ılımlılığın üstesinden gelebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı tepki ve kınama mesajları paylaşmıştı.

Bazı kullanıcılar bu ifadeleri İsrail'in mevcut politikalarına gerekçe olarak yorumlarken, bazıları ise Cengiz Han'ın kurduğu imparatorluğun zamanla adaletsizlikler nedeniyle çöktüğüne dikkati çekti.

Kaynak: AA

