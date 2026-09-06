Papua Yeni Gine\'de vahşi yaşam parkında timsah, bakıcısını öldürdü

Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'deki vahşi yaşam parkında timsahı besleyen bir çalışan saldırıya uğradı. Timsahın havuza çekmeye çalıştığı çalışan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, park geçici olarak kapatıldı.

Olay, Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'de bulunan Port Moresby Adventure Park'ta meydana geldi. Parkta çitlerle çevrili alanda bulunan timsah, kendisini besleyen çalışana saldırdı.

TİMSAH HAVUZA ÇEKMEYE ÇALIŞTI

Görgü tanığı Gibson John, çalışanın timsaha yiyecek götürdüğü sırada saldırıya uğradığını belirterek, "Timsah, tavuğu çite getiren adama saldırdı ve onu havuza çekmeye çalıştı. O sırada yardım edemedik ama ambulansı aramayı başardım." dedi.

İhbar üzerine parka kolluk kuvvetleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ziyaretçiler bölgeden çıkarılırken timsah kolluk kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ağır yaralanan çalışan hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırı anlarına ilişkin görüntülerde, çalışanın havuzun kenarına tutunduğu ve çevredekilerin kendisine yardım etmeye çalıştığı görüldü.

PARK GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Olayın ardından Port Moresby Adventure Park geçici olarak kapatıldı. Ulusal basında, parkta düzenli olarak timsah besleme gösterileri yapıldığı ve çalışanların sürüngenlerle yakın etkileşim kurduğu belirtildi.