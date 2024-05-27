Papua Yeni Gine'deki toprak kayması felaketinde 2.000'den fazla kişi toprak altında kaldı - Son Dakika
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Papua Yeni Gine'deki toprak kayması felaketinde 2.000'den fazla kişi toprak altında kaldı

Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezi, Enga eyaletinde meydana gelen büyük toprak kayması felaketinde 2.000'den fazla kişinin toprak altında kaldığını doğruladı. Felaket, binalarda ve meyve-sebze bahçelerinde büyük yıkıma neden oldu ve ülkenin ekonomisine büyük darbe vurdu. Kurtarma ekipleri ve hayatta kalanlar için hala devam eden bir tehlike oluşturan durumun istikrarsız olduğu belirtildi.

27.05.2024 11:52
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SİDNEY, 27 Mayıs (Xinhua) -- Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezi, Cuma günü Enga eyaletinde meydana gelen büyük toprak kayması felaketinde 2.000'den fazla kişinin toprak altında kaldığını doğruladı.

Pasifik ada ülkesindeki Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Misyon Şefi Serhan Aktoprak Xinhua'ya yaptığı açıklamada, söz konusu yazılı açıklamanın Birleşmiş Milletler bünyesindeki göç ajansına Pazartesi günü ulaştığını söyledi.

Merkezin Müdür Vekili Lusete Laso Mana tarafından yayımlanan açıklamaya göre binalarda ve meyve-sebze bahçelerinde de büyük yıkıma neden olan afet Papua Yeni Gine ekonomisine büyük darbe vurdu.

Mana, "Porgera Madeni'ne giden ana otoyol tamamen kapanmış durumda. Toprak halen yavaşça kaymaya devam ettiği için durum istikrarsızlığını koruyor. Bu ise hem kurtarma ekipleri hem de hayatta kalanlar için devam eden bir tehlike oluşturuyor" dedi.

Müdür vekili ayrıca ortak bir hükümet ekibinin afetten etkilenen köyde Pazar günü incelemelerde bulunduğunu ve acil yardım tedariki için Enga eyalet yönetimine 500.000 kina (yaklaşık 128.796 ABD doları) değerinde bir çek sunduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Papua Yeni Gine, Doğal Afetler, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papua Yeni Gine'deki toprak kayması felaketinde 2.000'den fazla kişi toprak altında kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Papua Yeni Gine'deki toprak kayması felaketinde 2.000'den fazla kişi toprak altında kaldı - Son Dakika
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