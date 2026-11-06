Paraguay Senatosu, Pena'nın ek süre talebini reddedip 30 dakikada savunmaya çağırdı

Paraguay Senatosu, dün görevinden istifa eden Devlet Başkanı Santiago Pena hakkında yürütülen azil sürecinde savunmasını hazırlamak için talep ettiği 72 saatlik ek süreyi oy birliğiyle reddetti.

Başkent Asuncion'daki Senato Genel Kurulu, talebin reddinin ardından Pena'yı 30 dakika içinde salona gelerek savunmasını yapmaya çağırdı.

Kararın ardından oturuma kısa süreli ara verilirken, Pena oturuma katılmadı ve savunmasını yapmak üzere avukatları Adolfo Ferreiro ile Ricardo Preda'yı Senato'ya gönderdi.

Devlet Başkanı Pena, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabındaki açıklamasında, savunmasını hazırlaması için kendisine tanınan 12 saatin yetersiz olduğunu belirterek, bu durumun "adil yargılanma hakkını" ihlal ettiğini savundu.

Pena, "Birçok siyasi aktör için rahatsız edici olsa da tüm vatandaşların önünde kendi gerçeğimi ortaya koyacağım. İnsanlarımıza olan taahhüdümden asla kaçmayacağım, hele ki bu zor zamanlarda..." ifadesini kullandı.

Azil süreci devam ederken Pena'nın, sunduğu istifanın Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmemesi üzerine görevini sürdürdüğü bildirildi.

Meclis, azil görüşmeleri kapsamında Pena'nın istifasını işleme almayı reddetti.

Azil süreci tamamlanana kadar Pena Devlet Başkanı

Senato'daki azil süreci tamamlanana veya anayasal devir teslim işlemleri resmen başlatılana kadar Pena'nın devlet başkanlığı görevini koruyacağı kaydedildi.

Temsilciler Meclisi'nin Pena'nın istifasını kabul etmeyerek azil sürecini sürdürme kararında, Anayasa'nın 189. maddesinin etkili olduğu belirtiliyor.

Söz konusu maddeye göre demokratik yollarla seçilmiş eski devlet başkanları, görev sürelerinin sona ermesinin ardından ömür boyu senatörlük hakkı kazanıyor. Ancak azil yargılamasında suçlu bulunanlar bu haktan yararlanamıyor.

Bu nedenle Pena'nın azil yargılamasında suçlu bulunması halinde ömür boyu senatörlük hakkını kaybetmesi hedefleniyor.

Pena'ya yönelik suçlamalar

Pena hakkında muhalefet milletvekilleri tarafından hazırlanan azil dosyasında, Pena'nın 2023'te görevi devralmasına rağmen Ueno Bank'ın çatı grubundaki hisselerini koruyarak ticari çıkarlarını devlet sorumluluklarının önüne koyduğu ve görevi kötüye kullandığı savunuluyordu.

Dosyada, Sosyal Güvenlik Enstitüsünün (IPS) yaklaşık 355 milyon dolarlık emeklilik fonunu bu bankada tutarak imtiyaz sağlandığı ve 2023'te Carlos Carvallo'nun Paraguay Merkez Bankası (BCP) Başkanlığına atanmasında usulsüzlük olduğu iddiaları yer alıyordu.

Pena ise iddiaları reddederek, önceliğinin halkı korumak olduğunu ve düzensizliklerden sorumlu kişilerin yargı önünde hesap vereceğini belirtmişti.

Ne olmuştu?

Paraguay'ın yaklaşık 6,1 milyonluk nüfusunun 2,9 milyonuna hizmet veren ülkenin en büyük özel finans kuruluşlarından Ueno Bank, 3 Kasım'da mali yapısındaki bozulmalar nedeniyle müdahaleye uğramıştı.

Paraguay Merkez Bankası, bankanın sermaye yeterlilik oranının yasal sınırın yarısının altına düşmesi üzerine kurum hakkında tasfiye kararı almıştı.

Tasfiye kararının yürürlüğe girmesiyle banka şubeleri kapatılmış, mobil uygulama, banka kartları ve tüm dijital bankacılık işlemleri askıya alınmıştı. Çok sayıda mevduat sahibi de hesaplarındaki varlıklara erişim sağlayamamıştı.

Gelişmelerin ardından bankadaki mevduatlarına ulaşamayan çok sayıda vatandaş, gösteriler düzenleyerek durumu protesto etmişti.

Ueno Bank'ın tasfiye sürecinin ardından Paraguay Merkez Bankası Başkanı Carlos Carvallo da görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Muhalefet milletvekilleri ile iktidardaki Colorado Partisi'nin muhalif kanadı tarafından sunulan azil istemi gensorusu üzerine Paraguay Kongresi, 2 ayrı olağanüstü oturum düzenleme kararı almıştı.