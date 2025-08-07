Parçalanan Tekne Vinçle Karaya Çıkarıldı

PARÇALANAN TEKNE VİNÇLE KARAYA ÇIKARILDI

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları 3'üncü günde devam ederken, deniz yüzeyinde yarı batık durumda parçalanmış halde bulunan teknesi, Ekinlik Adası'na çekilip vinçle karaya çıkarıldı. 'Graywolf' isimli teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatılacak.

Zehra BAYKAL-Zeki KARADENİZ-İsmail BAKİ/MARMARA (Balıkesir),