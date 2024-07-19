Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Siber Güvenlik Hizmeti Veren Şirketin Kesintisi Nedeniyle Etkilendi - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Siber Güvenlik Hizmeti Veren Şirketin Kesintisi Nedeniyle Etkilendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren ABD'deki Austin Texas merkezli şirket CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi nedeniyle bilişim teknolojileri operasyonlarının etkilendiğini duyurdu. Oyunların başlamasına bir hafta kala bazı bilişim sistemleri operasyonlarının küresel iletişim kesintisinden zarar gördüğü ancak acil durum planının devreye sokulduğu belirtildi. Üniformaların ve akreditasyonların teslimatında sıkıntı yaşanırken biletleme sistemi etkilenmedi. Uçuşlardaki aksaklıklar nedeniyle bazı heyetlerin gelişleri gecikti, ancak Paris 2024 görevlileri delegasyonları en iyi koşullarda karşılamak için havalimanlarında ve olimpiyat köyünde çalıştı. Ekipler, operasyonların devam edebilmesi için seferber oldu.

19.07.2024 13:37
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren ABD'deki Austin Texas merkezli şirket CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi nedeniyle bilişim teknolojileri operasyonlarının etkilendiğini duyurdu.

Paris 2024'ün internet sitesinden yapılan açıklamada, oyunların başlamasına bir hafta kala bazı bilişim sistemleri operasyonlarının küresel iletişim kesintisinden zarar gördüğü ancak acil durum planının devreye sokulduğu belirtildi.

Açıklamada, sadece üniformaların ve akreditasyonların teslimatıyla ilgili sıkıntı yaşandığı, biletleme sisteminin kesintiden etkilenmediği aktarıldı.

Uçuşlardaki aksaklıklar gerekçesiyle bazı heyetlerin gelişlerinin geciktiği ancak Paris 2024 görevlilerinin delegasyonları en iyi koşullarda karşılamak için havalimanlarında ve olimpiyat köyünde çalıştığı bildirildi.

Ekiplerin operasyonların devam edebilmesi için seferber olduğu da kaydedildi.

Kaynak: AA

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