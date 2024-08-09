Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'nin 14. gün programı

(ANKARA) – Paris Olimpiyatları'nın 14'inci gününde Türkiye 4 branşta 6 sporcu ile mücadele edecek.
Paris 2024 Olimpiyatları'nın 14'inci gününde (09.08.2024) Türkiye'yi temsil edecek sporcuların programı şöyle:
Yüzme
Kuzey Tunçelli ve Emir Batur Albayrak, açık su 10km maraton yarışında saat 08: 30'da mücadele edecek.
Güreş
Serbest stil 125kg'da Taha Akgül ve kadınlar 62kg'de Nesrin Baş saat 12: 30'dan itibaren ter dökecek.
Modern Pentatlon
Buğra Ünal yarı final mücadelesine saat 14: 00'te çıkacak.
Boks
Buse Naz Çakıroğlu kadınlar 50kg finalinde saat 22: 47'de Çin'li rakibi Yu Wu ile karşı karşıya gelecek.
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