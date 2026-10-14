Paris'te Austerlitz Garı yakınındaki yangında yaralanan olmadı, seferler aksamadı - Son Dakika
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Paris'te Austerlitz Garı yakınındaki yangında yaralanan olmadı, seferler aksamadı

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Paris'in 13. bölgesinde Austerlitz Garı yakınındaki şantiyede restorasyon gören binanın çatısında sabah yangın çıktı. İşçiler tahliye edildi, garın idari binası boşaltıldı; yangın kısa sürede kontrol altına alındı, yaralanan olmadı ve SNCF tren seferlerinde aksama yaşanmadı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Austerlitz Garı yakınlarında şantiye içinde yer alan binada yangın çıktı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Paris'in 13. bölgesindeki Austerlitz Garı yakınındaki bulvarda restorasyon çalışmaları yürütülen binanın çatısında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binanın çevresi trafiğe kapatıldı.

Yangının ardından şantiye alanındaki işçiler tahliye edildi ve yakındaki Austerlitz Garı'nın idari binası boşaltıldı.

Fransız demir yolu şirketi SNCF ise gardaki tren seferlerinde yangın kaynaklı aksama yaşanmadığını açıkladı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaralanan olmadı.

Yangının nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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