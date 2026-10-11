Paris'te eylemde polisin cinsel şiddetine uğradığını öne süren kadın IGPN'ye başvurdu

Fransa'da 3 haftayı aşkın süredir devam eden lise eylemlerinde bir kadın, bir polisin kendisine cinsel şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulundu.

BFMTV'nin haberine göre, 8 Ekim'de başkent Paris'teki lise eylemlerine katılan 31 yaşındaki kadın, göstericileri kontrol altına almak isteyen bir polis tarafından cinsel ve fiziksel şiddet gördüğüne dair şikayette bulundu.

Kadın, olayla ilgili Fransız polisinin denetlenmesinden ve soruşturulmasından sorumlu Ulusal Polis Genel Müfettişliğine (IGPN) başvurdu.

Eylemci kadının avukatı, müvekkilinin yaşadığı durum karşısında şaşkına döndüğünü ve olayın yaşandığı koşulların polisin kimliğinin belirlenmesini zorlaştırdığını söyledi.

Paris Belediye Meclisi Üyesi Simon Duquerroir de basına yaptığı açıklamada, olay anında eylemde olduğunu ve kadının çığlıklarını duyarak yanına gittiğini söyledi.

Fransa'da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları için düzenlediği eylemlerde şu ana kadar 6 bin 877 kişi gözaltına alındı, 21 kişi tutuklandı.

Polis şiddetinin tartışma yarattığı eylemlerde ayrıca 1000'i aşkın kişi yaralandı.