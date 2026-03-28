Paris'te Filistin Dayanışma Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Paris'te Filistin Dayanışma Yürüyüşü

28.03.2026 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris'te göstericiler, Filistin halkıyla dayanışma için bir yürüyüş düzenledi ve İsrail'e karşı protesto etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te göstericiler, Filistin halkıyla dayanışma yürüyüşü organize etti.

Yaklaşık 90 dernek ve sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla bir araya gelen Filistin destekçileri, Paris, Marsilya, Strazburg kentleri başta olmak üzere ülke genelinde farklı yürüyüşler düzenledi.

Paris'te tarihi Bastille Meydanı'nda buluşan göstericiler, Filistin halkıyla dayanışma için Millet Meydanı'na kadar yürüdü.

"İsrailli işgalciyi boykot et" ve "Gazze için adalet" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Yaşasın Filistin", "Gazze, Paris seninle" ve "Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız" sloganları attı."

İsrail'in Gazze'deki soykırımına son vermesini talep eden göstericiler, Filistin topraklarındaki işgalin sona ermesini istedi.

Göstericiler, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve Filistinli mültecilerin kendi topraklarına dönebilme hakkını savunurken, Paris hükümetine "İsrail'e yönelik yaptırım uygulaması" çağrısında bulundu.

Filistin, Lübnan, İran, İspanya bayraklarını sallayan göstericiler, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın sona ermesini istedi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların isimlerinin ve yaşlarının yazılı olduğu kırmızı renkli büyük afişler de gösteride açıldı.

Paris'teki yürüyüşe, İran ve Lübnan destekleyicileri de katıldı. Bu eylemciler, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sırasında öldürülen kız çocuklarının resimlerini, "İsrail, Beyrut'u mahalle mahalle yok ediyor" ve "İran'da savaşa hayır" yazılı dövizleri taşıdı.

"Gazzeliler ve özellikle çocukların akıbeti hakkındaki gerçeği herkesin gözleri önüne sermek istiyordum"

İsrail'in saldırılarında ölen Gazzeli çocukların isimlerinin yer aldığı afişleri hazırlayan Fransız sanatçı Benoit Coignard, AA muhabirine, "Gazzeliler ve özellikle çocukların akıbeti hakkındaki gerçeği herkesin gözleri önüne sermek istiyordum." dedi.

Coignard, Gazzeli çocukların tamamen masum olduğunu vurgulayarak, bir açık hava hapishanesinde kapalı tutulan Gazzelilerin İsrail'in "soykırımcı ordusunun" keyfi tutumuna maruz kaldığına dikkati çekti.

Öldürülen Gazzeli çocukların isimlerinin yer aldığı 18 afişten oluşan bir anıt hazırladığını ve bu afişlerle sergilemek üzere bir sanat eseri üzerinde çalıştığını anlatan Coignard, insanların kalbine dokunup bu konuda görüşlerini değiştirmek istediğini kaydetti.

Coignard, eserinde bir bebek arabası, çocuk oyuncakları gibi pek çok unsura yer vereceğini anlatarak, "Çocuk arabası, çocuklarımızı yeryüzünde gezdirdiğimizde hayatta koruyan şeyi temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paris'te Filistin Dayanışma Yürüyüşü - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 19:01:31. #7.13#
SON DAKİKA: Paris'te Filistin Dayanışma Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.