Paris'te Filistin Destek Eylemi

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Fransa'nın başkenti Paris'te bir grup, trafik akışının olduğu caddede yaya geçidine yatarak Filistin'e destek eylemi yaptı.

Rivoli Caddesi'nde bir grup, Gazze ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etmek ve ateşkes çağrısı yapmak için toplandı.

Ellerinde Filistin bayrağı taşıyan onlarca kişi, "İsrail'e karşı yaptırım", "Gazze ve Lübnan'da soykırımı durdurun", "15 bin çocuk öldü" yazılı pankartlar açtı.

Göstericiler daha sonra caddedeki yaya geçidine yatarak eylemlerini sürdürdü.

Sloganlar atarak İsrail'in saldırılarına tepki gösteren eylemciler ateşkes çağrısı yaptı.