Paris'te Sıcak Hava Esnasında Dolu Yağdı

- Paris'te 25 derece sıcaklıkta dolu yağdı
PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te termometrelerin 25 dereceyi gösterdiği sırada ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
Fransa'nın başkenti Paris'te dolu paniği yaşandı. Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü başkentte aniden ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Güzel havanın tadını Paris sokaklarında çıkaranlar dolu yağışıyla birlikte kapalı alanlara sığındı. Kısa süren yağış, caddeleri sular altında bırakırken, araçlar yolda beklemek zorunda kaldı.
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